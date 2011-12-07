Татарстанец обвиняется в организации преступного сообщества и производстве фальсификата

Следственными органами СКР по РТ завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего казанца, который обвиняется в создание преступного сообщества, а также ряде преступлений, связанных с производством и реализацией продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также его обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснили правоохранители, в 2012–2013 годы, казанец нашел единомышленников с создал преступную бригаду, которая занялась производством и продажей фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Товар выпускался под чужими известными товарными знаками. Преступное сообщество состояло из трех структурных подразделений, где каждому отводилась собственная роль. Кто-то занимался исключительно доставкой, кто-то производством, другие отвечали за хранение и реализацией продукции.

Спиртосодержащая жидкость приобреталась за пределами республики. В Казани и Зеленодольске были организованы склады, где жидкость хранилась в металлических контейнерах. Отсюда она поступала другим участникам производственного процесса.

Продавался фальсификат под видом известных брендов через казанские торговые павильоны. Также продукция, по цене ниже рыночной, продавалась лицам, страдающим алкоголизмом. А спирт, разлитый в пластиковые баллоны объемом 5 литров, шел на изготовление фальсифицированной спиртосодержащей продукции под видом торговых марок ОАО «Татспиртпром».

Правоохранители смогли пресечь деятельность банды весной-летом 2015 года. Во время обысков было изъято более 80 тонн спиртосодержащей продукции. Ущерб правообладателям торговых марок составил около 11 млн рублей.

Четыре года назад тринадцать членов преступного были приговорены к различным срокам лишения свободы, а вот лидеру тогда удалось скрыться. Он был задержан только в октябре прошлого года. По решению суда его заключили под стражу.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и дело направлено в суд.