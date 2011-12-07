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Татарстанец задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков

15 грамм мефедрона татарстанец планировал спрятать в тайниках для продажи

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по г.Казани во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 29-летнего жителя Верхнеуслонского района. Во время досмотра у которого в кармане было обнаружено 16 свертков, обмотанных в синюю изоленту, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что в пакетиках находился наркотик мефедрон, общей массой порядка 15 грамм.

Мужчина рассказал, что приобрел его для дальнейшей продажи и планировал оборудовать тайники с закладками. За отказ от прохождения медосвидетельствования, мужчина, по решению суда, получил административное наказание в виде ареста на 5 суток. Расследование уголовного дела продолжается.

КВ
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