В Казани за день случились два ДТП с тараном бетонных препятствий

В Казань за день произошли два ДТП, в которых водители протаранили препятствия.

В три часа ночи напротив дома № 155а по Пр. Победы 30-летний водитель автомобиля «Киа» на скорости врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

Второе происшествия случилось в этот же день, в восемь часов вечера. 44-летний водитель автомобиля «Скания» в поселке Крутушка также на скорости протаранил бетонный столб. Он получил травмы, после оказания медицинской помощи был отпущен из больницы на амбулаторное лечение.

Всего за сутки на казанских дорогах произошло 182 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими, сообщает Госавтоинспекция Казани. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 642 водителя и 151 пешехода, семь человек за рулем были задержаны с признаками алкогольного опьянения.