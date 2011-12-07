В нижнекамской квартире загорелся линолеум: в квартире находился мужчина

В Нижнекамске в девятиэтажном доме на проспекте Строителей произошёл пожар в квартире, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что информация о возгорании квартиры на третьем этаже дома поступила в 16:30 на номер вызова пожарной охраны 101. В квартире загорелся линолеум.

На момент возгорания в квартире находился мужчина. Отыскав его, пожарные надели на него маску и вывели на улицу. Вскоре пожар был потушен. Причина пожара устанавливается.