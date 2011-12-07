В Татарстане в результате ДТП двоих человек зажало в авто, один из них погиб

Двоих человек зажало в авто после ДТП с фурой на трассе в Татарстане, один из них погиб, пишет ИА «Татар-информ».

По словам очевидцев, авария произошла сегодня около 9.30 на трассе М7 в Елабужском районе РТ. Около поворота на Лекарево столкнулись фура и легковушка.

«Два человека в машине были зажаты. Пришлось вызывать спасателей. Один из пострадавших в „Ладе“ скончался на месте, второго забрали медики скорой помощи», — уточнили свидетели трагедии.