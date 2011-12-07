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Три года проведёт в колонии водитель снегохода, сбивший ребёнка в Свияжске

В Татарстане вынесли приговор водителю снегохода, сбившего девочку.

В Татарстане вынесли приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который признан виновным в угоне, нарушении правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Также он обвиняется в том, что покинул место происшествия, сообщает Прокуратура Татарстана. 

Напомним, ЧП произошло вечером 14 марта этого года. Мужчина угнал снегоход и поехал на нем по ул. Успенской в Свияжске Зеленодольского района. Он сбил девочку и скрылся. Ребенок получил тяжелые травмы.

По решению суда мужчина проведёт в колонии общего режима один год и один месяц. Также его лишили водительских прав на три года. Мужчина вину свою признал. 

Приговор ещё не вступил в законную силу, уточняет надзорное ведомство.

КВ
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