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В Казани четырёх подростков госпитализировали в ДРКБ с признаками отравления

Медики дадут заключение после необходимых исследований.

В Казани госпитализировали четырёх подростков с признаками отравления, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

К медикам обратилась учитель дома детского творчества, который находится на улице Лево-Булачная.

«С предварительным диагнозом „отравление неизвестным веществом“ двоих 14-летних и двоих 12-летних подростов забрали в токсикологическое отделение ДРКБ», — пояснили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что точный диагноз будет поставлен только после необходимых исследований.

КВ
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