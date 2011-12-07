В Казани четырёх подростков госпитализировали в ДРКБ с признаками отравления

В Казани госпитализировали четырёх подростков с признаками отравления, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

К медикам обратилась учитель дома детского творчества, который находится на улице Лево-Булачная.

«С предварительным диагнозом „отравление неизвестным веществом“ двоих 14-летних и двоих 12-летних подростов забрали в токсикологическое отделение ДРКБ», — пояснили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что точный диагноз будет поставлен только после необходимых исследований.