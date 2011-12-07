В Казани за минувшие выходные на дорогах пострадало восемь человек

За минувшие выходные, 19 и 20 июня, в Казани правоохранителями было зарегистрировано 200 дорожно-транспортных происшествий, восемь человек получили различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

19 июня, около четырех часов дня, напротив дома №2 по ул. Московская в салоне автобуса «МАЗ» маршрута №37 не удержалась и упала 70-летняя женщина. После оказания медицинской помощи пострадавшую пассажирку отпустили домой.

На следующий день, 20 июня, около десяти часов утра 21-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада Гранта» напротив дома №122 по ул. Х. Ямашева при перестроении не уступила дорогу и врезалась в автобус «Нефаз». В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка общественного транспорта.

За прошедшие выходные за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 1458 водителей и 215 пешеходов, 33 водителя были задержаны с признаками опьянения.