Казанский спа-салон попытался купить специальную ванну и остался без 570 тыс. рублей

В Казани в полицию обратился генеральный директор одного из казанских спа-салонов, который сообщил о мошенничестве, рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани.

Компания занимается оказанием косметологических и медицинских услуг, в апреле ей понадобилось приобрести специальную ванну. Сотрудники отдела закупок нашли в интернете подходящего поставщика и связались через электронную почту. С менеджером Максимом договорились о сделке и перевели 570 тыс. рублей на указанный расчетный счет. Но ванна в Казань так и не пришла.

Сначала «менеджер» Максим ссылался на технические проблемы доставки товара, а потом вовсе перестал отвечать. Позже выяснилось, что в компании, куда обратились казанцы, никакой Максим не работает и расчетный счет фирме не принадлежит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».