«Папа, я попал в ДТП»: мошенники выманили у пожилого казанца 255 тыс. рублей

В Казани в полицию обратился 79-летний казанец, который заявил, что стал очередной жертвой мошенников, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Он рассказала, что около 3 часов ночи ему позвонили на домашний телефон. Голос звонившего был очень похож на голос его сына. Плачущим голосом звонивший сказал традиционное: «Папа, я насмерть сбил человека». Потом трубку взял «следователь», пообещавший за определенную плату помочь «сыну» избежать уголовной ответственности.

Мужчина через банкомат перевел на продиктованные счета 255 тыс. рублей. Потом злоумышленники увеличили сумму взятки и посоветовали оформить кредит. Когда мужчина уже пошел в банк, ему позвонил сын, который сказал, что отдыхает на даче.

Пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию. Дело возбуждено по статье «Мошенничество».