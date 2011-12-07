В Казани разыскивают очевидцев двух ДТП, в которых пострадали люди.

Первое ДТП произошло 19 июля в 11.00 возле дома № 52 по улице Татарстан. Автомобиль при движение задним ходом сбил 89-летнюю женщину. Пенсионерка, нарушив правила, дорогу переходила в неустановленном месте. Водитель с места происшествия скрылся, а женщина с травмами была госпитализирована в больницу, сообщает Госавтоинспекция Казани. Марку и номера автомобиля она разглядеть не смогла.

В этот же день, в 9 часов вечера во дворе дома № 3 по улице Вагапова водитель сбил 37-летнего пешехода. Пострадавший получил травмы, а водитель тоже исчез. Также марка и номер машины неизвестны.

Правоохранители просят очевидцев этих происшествий позвонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.