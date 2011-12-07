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В Татарстане перед судом предстанет банда из 12 человек, организовавших бордель

Мужчины требовали деньги и поджигали чужие машины для того, чтоб женщины согласились работать на них, торгуя своим телом.

Заместитель прокурора РТ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 12 участников организованной группы, которые обвиняются по нескольким статьям. Среди них — разбой, вымогательство, умышленное уничтожение чужого имущества, а также принуждение к занятию проституцией, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, начиная с января 2005 года и до марта прошло года, двенадцать жителей Бугульмы организовали бизнес с постоянным доходом — стали привлекать к проституции местных женщин. Полиция бизнес этот раскрыла. Между тем, всплыли и иные эпизоды преступной деятельности.

Как выяснилось, главарь банды, вместе с подельниками, вымогали деньги, поджигали машины для того, чтобы заставить женщин работать на себя, торгуя телом. Дело направлено в Бугульминский суд.

КВ
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