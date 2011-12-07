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ДТП в Татарстане: автомобиль вылетел в кювет

Авария произошла накануне вечером.

Вчера в Мензелинском районе водитель легкового автомобиля не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось в кювете и перевернулось, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев, водитель, имея шестилетний стаж вождения, только в течение последних двух лет был оштрафован 81 раз.

В Госавтоинспекции также отметили, что и водитель, и трое его пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему сумели избежать серьезных травм. Так, по предварительным данным, водитель получил переломы руки и ребер, а пассажиры отделались ушибами.

КВ
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