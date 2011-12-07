В Татарстане инвалид ушел на кладбище и не вернулся

45-летний житель деревни Иркен Бугульминского района – инвалид 2 группы, днем 19 августа в 5 утра вышел из дома по направлению сельского кладбища и пропал. Обеспокоенные родственники вышли на самостоятельные поиски, но найти мужчину им не удалось.

Тогда люди позвонили на единый номер спасения 112. Они сообщили, что возможно мужчине стало плохо. Телефона у него с собой нет и дать о себе знать он не может.

Силами спасателей и сотрудников полиции был организован поиск. В нем был задействован и кинолог с собакой. 20 августа в 16.13 потерявшийся мужчина был найден в поле. Он был истощен и плохо себя чувствовал. Его госпитализировали в районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС РТ.