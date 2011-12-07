Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Полиция Челнов ищет владельца пустующей лодки на Мелекеске

Стражи порядка выясняют, утонул ли владелец лодки или плавательное средство унесло ветром в открытую воду.

Полицейские Набережных Челнов устанавливают участь владельца после находки плавательного средства на Мелекеске. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По сообщению очевидцев, пустующая лодка была обнаружена под мостом у берега реки Мелекеска. Туда же прибыли спасатели ЗПСО № 6 и оттащили лодку к прибрежью. В ней находились рыбацкие снасти и прочие предметы.

Сейчас стражи порядка выясняют, утонул ли владелец лодки или плавательное средство унесло ветром в открытую воду. 

КВ
Лента новостей