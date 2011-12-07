Полиция Челнов ищет владельца пустующей лодки на Мелекеске

Полицейские Набережных Челнов устанавливают участь владельца после находки плавательного средства на Мелекеске. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По сообщению очевидцев, пустующая лодка была обнаружена под мостом у берега реки Мелекеска. Туда же прибыли спасатели ЗПСО № 6 и оттащили лодку к прибрежью. В ней находились рыбацкие снасти и прочие предметы.

Сейчас стражи порядка выясняют, утонул ли владелец лодки или плавательное средство унесло ветром в открытую воду.