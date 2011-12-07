В Казани «легковушка» сбила четырех пешеходов

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В Казани «Лада» сбила четверых прохожих на пешеходном переходе после столкновения с «ДЭУ», сообщили в ИА «Татар-информ».
По информации агентства, ДТП произошло рано утром 21 сентября на улице Девятова. «Лада» столкнулась с «ДЭУ» и от удара ее отбросило на пешеходный переход, где авто наехало на четверых пешеходов.
По данным минздрава РТ, четверо пострадавших доставлены в горбольницу № 7. Среди пострадавших — один 16-летний подросток, у него диагностированы закрытые переломы и ушибы.