В Казани внедорожник сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Казани ребенок попал под внедорожник, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГИДББ по РТ.

По информации ведомства, ДТП произошло 18 сентября около дома № 29 на ул. Гладилова. По предварительным данным, 9-летний мальчик хотел перебежать дорогу и попал под «КИА».

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него сочетанную травму, открытый оскольчатый перелом голени, а также ушибы и ссадины головы и тела.