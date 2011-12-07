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В Набережных Челнах задержали мужчину, который ударил ножом хозяина дома

Инцидент произошел в одном из жилых домов поселка ЗЯБ.

В Набережных Челнах задержали мужчину, который ударил ножом хозяина дома, после чего сбежал босиком. Об этом передает пресс-служба Управления Росвгардии по РТ.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов поселка ЗЯБ. Сообщается, что в ходе застолья у мужчин возник конфликт, после чего нетрезвый гость несколько раз ударил владельца дома ножом.

К моменту прибытия росгвардейцев, 43-летний мужчина уже успел скрыться. Однако в спешке он забыл надеть обувь и сбежал босиком. Это и стало причиной его подозрения у местных жителей. Соседи показали, куда мог отправиться убийца.

В результате происшествия хозяин дома скончался, а в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он уже был судим. 

КВ
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