В Набережных Челнах задержали мужчину, который ударил ножом хозяина дома, после чего сбежал босиком. Об этом передает пресс-служба Управления Росвгардии по РТ.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов поселка ЗЯБ. Сообщается, что в ходе застолья у мужчин возник конфликт, после чего нетрезвый гость несколько раз ударил владельца дома ножом.

К моменту прибытия росгвардейцев, 43-летний мужчина уже успел скрыться. Однако в спешке он забыл надеть обувь и сбежал босиком. Это и стало причиной его подозрения у местных жителей. Соседи показали, куда мог отправиться убийца.

В результате происшествия хозяин дома скончался, а в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он уже был судим.