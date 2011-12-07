Казанский суд продлил срок ареста Кирилла Доронина еще на 2 месяца

Вахитовский суд Казани продлил срок ареста одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина более чем на два месяца — до 28 ноября. Это время он проведет в СИЗО.

Во время заседания следователь указал, что по предварительным данным ущерб от действий Доронина превысил 250 млн рублей. Следствие полагает, что находясь на свободе основатель пирамиды может скрыться, так как ранее он не проживал по адресу регистрации и при этом у него есть турецкое гражданство и паспорт иностранного государства.

«Доронин вину не признает. Завершить расследование в указанный срок не предоставляется возможным. Необходимо опросить все участников и иных лиц», — сказал следователь.

По этой причине возникла необходимость продлить срок ареста Доронина. Сам основатель «Финико» заявил суду, что его супруга должна родить совсем скоро, она осталась с двумя сыновьями, а у тещи проблемы со здоровьем — может быть госпитализация.

«Я выражаю готовность оказывать содействие следствию и при этом быть полезным своей семье. Поэтому я предлагаю принять решение о мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Доронин.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия о продлении ареста основателя «Финико». Принимая во внимание все обстоятельства дела, суд принял решение оставить Доронина под стражей.