На трассе М-7 после столкновения с фурой загорелся легковой автомобиль

На 946-м км трассы М-7 произошло столкновение автомобиля ЗАЗ с фурой КАМАЗ. Оба транспортных средства двигались в направлении Елабуги. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Из-за столкновения с КАМАЗом легковушка загорелась. Салон горящего автомобиля успел покинуть только его водитель — 22-летний парень, 17-летняя пассажирка не смогла выбраться и погибла на месте.

На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Елабуге лоб в лоб столкнулись две легковушки.