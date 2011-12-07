Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На трассе М-7 после столкновения с фурой загорелся легковой автомобиль

В результате ДТП погибла 17-летняя девушка.

На 946-м км трассы М-7 произошло столкновение автомобиля ЗАЗ с фурой КАМАЗ. Оба транспортных средства двигались в направлении Елабуги. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Из-за столкновения с КАМАЗом легковушка загорелась. Салон горящего автомобиля успел покинуть только его водитель — 22-летний парень, 17-летняя пассажирка не смогла выбраться и погибла на месте.

На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Елабуге лоб в лоб столкнулись две легковушки. 

КВ
Лента новостей