На трассе М-7 после столкновения с фурой загорелся легковой автомобиль

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На 946-м км трассы М-7 произошло столкновение автомобиля ЗАЗ с фурой КАМАЗ. Оба транспортных средства двигались в направлении Елабуги. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Из-за столкновения с КАМАЗом легковушка загорелась. Салон горящего автомобиля успел покинуть только его водитель — 22-летний парень, 17-летняя пассажирка не смогла выбраться и погибла на месте.
На место происшествия выезжал прокурор Мамадышского района Феликс Хафизов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Елабуге лоб в лоб столкнулись две легковушки.