Житель Альметьевска стал жертвой мошенника при покупке лодочного мотора через сайт объявлений. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Альметьевскому району.

В местную полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением на мошенничество. Продавец мотора перестал отвечать на звонки после перевода полной суммы за товар и удалил объявление, отметили в пресс-службе.

Подозреваемого удалось задержать в Ульяновской области. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.

На данный момент на молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Альметьевске местный житель угрожает взорвать жилой дом.