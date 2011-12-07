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Житель Альметьевска стал жертвой мошенника при покупке лодочного мотора

Злоумышленника удалось задержать.

Житель Альметьевска стал жертвой мошенника при покупке лодочного мотора через сайт объявлений. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Альметьевскому району.

В местную полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением на мошенничество. Продавец мотора перестал отвечать на звонки после перевода полной суммы за товар и удалил объявление, отметили в пресс-службе. 

Подозреваемого удалось задержать в Ульяновской области. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. 

На данный момент на молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Альметьевске местный житель угрожает взорвать жилой дом.

КВ
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