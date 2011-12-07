В Альметьевске рабочие получили ожоги при работе на высотке

В Альметьевске двое рабочих получили ожоги при выполнении кровельных работ на доме № 15 на ул. Зарипова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщении об инциденте поступило на номер экстренных служб в 11.13. На место прибыли пожарные и спасатели. Их помощь не потребовалась.

25-летнего и 27-летнего пострадавших мужчин доставили в медсанчасть.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка. На место выехали и. о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и зампрокурора Альметьевска Роман Шипков.