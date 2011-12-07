С начала весны в Татарстане выявили 82 поджога сухой травы

За 21 апреля в Татарстане пожарные подразделения 44 раза выезжали на тушение сухой травы и мусора. Общая площадь, пройденная огнем на этих пожарах, составила 2,337 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С начала года по республике подразделения пожарной охраны ликвидировали 424 пожара, связанных с горением травы, камыша и мусора на общей площади 32,4523 га.

С начала весенне-летнего пожароопасного периода инспекторы Государственного пожарного надзора выявили 82 виновных в сжигании сухой травы. Были составлены протоколы. Виновные понесут административную ответственность.

Кстати, нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа, на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 тыс. до 15. тыс. рублей. Предпринимателям грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицам от 150 до 200 тыс. рублей.