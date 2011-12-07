В столице РТ пойман предполагаемый серийный грабитель

Казанские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нескольких эпизодах грабежей. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, предполагается, что мужчина сорвал цепочку с 81-летней пенсионерки. Злоумышленник помог престарелой женщине войти в подъезд. Затем последовал за ней в кабину лифта, где и отобрал украшение. Стоимость ювелирного изделия оценивается владелицей в полторы тысячи рублей.

Также злоумышленник может быть виновным в похищении сотового телефона. Несколько дней назад у казанца, угощавшегося горячительными напитками в компании с незнакомцем, был похищен мобильник. Потерпевший считает, что кражу совершил его собутыльник.

После внимательного изучения всех обстоятельств преступлений, у стражей правопорядка возникла теория, что и к краже цепочки, и к хищению сотового причастно одно и то же лицо. Личность злоумышленника установлена. Им оказался ранее судимый гражданин 37-и лет, выходец из Краснодарского края. Задержанный признал вину и сообщил, что сбыл украденные вещи, а полученные деньги использовал в личных целях. Подозреваемому инкриминируется грабеж.