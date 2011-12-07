Жительницу РТ обманули банковские мошенники

К альметьевским полицейским обратилась местная жительница, сообщившая о том, что неизвестные, воспользовавшись ее доверчивостью, открыли на ее имя денежный кредит и обналичили всю сумму.

Согласно установленным фактам, на телефон пострадавшей поступил звонок с незнакомого номера. Какая-то женщина, назвавшись работником финансового учреждения, сообщила жертве, что злоумышленники оформили на нее кредит на приобретение товаров для личных нужд. А для того, чтобы расторгнуть договор, необходимо использовать мобильное приложение. Пострадавшая последовала указаниям аферистки и совершила все действия, о которых было заявлено мошенницей. Затем жертва получила несколько смс-уведомлений о списании наличных. Последним поступило сообщение, что на нее оформлен кредит, размером в 150 тыс. рублей.

Доверчивая гражданка обратилась на горячую линию своего банка. Сотрудники учреждения объяснили, что все ее деньги похитили мошенники. Потерпевшей пришлось попросить о помощи служителей правопорядка. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного Кодекса России: «Мошенничество».