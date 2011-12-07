В Казани ищут девушку, сбившую ребенка на электросамокате. О ситуации мама мальчика рассказала в социальных сетях.

По ее словам, инцидент произошел неподалеку около лицея №35. Девушка, катаясь на электросамокате по улице Ахунова, 10, выбрала небезопасную скорость передвижения, в следствии чего наехала на ребенка. Останавливаться и предлагать помощь мальчику она не стала.

К счастью, поблизости мальчика оказалась его мама, которая донесла ребенка до ДРКБ. В больнице ему диагностировали перелом голени и сотрясение мозга.

Сейчас женщина просит откликнуться жителей города и найти скрывшуюся с места происшествия виновницу.