В Татарстане полиция устроила погоню за водителем без прав и пассажиром-наркоманом

В Татарстане водитель без прав и пассажир с наркотиками пытались на автомобиле скрыться от полиции, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, инцидент произошел на дороге Нурлат — Чувашский Тимерлик — Бикулово — Фомкино. Водитель автомобиля «Киа Сид» отказался выполнить законное требование госавтоинспекторов об остановке и продолжил движение в сторону Нурлата.

Полиция начала погоню за нарушителем, требуя прижать автомобиль к обочине. Однако водитель игнорировал и это требование, продолжая движение с увеличенной скоростью. В какой-то момент из окна автомобиля был выброшен темный целлофановый пакет.

Через несколько метров транспортное средство остановилось, а водитель и пассажир безуспешно попытались скрыться от полицейских в подъезде одного из жилых домов.

Полицейские задержали нарушителей. Против 34-летнего водителя авто было составлено пять административных протоколов за нарушение ПДД. Кроме того, мужчина управлял транспортным средством будучи лишенным водительского удостоверения. Также, покинув автомобиль, водитель не поставил его на ручник, и легковушка самопроизвольно столкнулась с патрульным авто.

В отношении 25-летнего пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», так как пакет с 63,9 г каннабиса, выброшенный из авто, принадлежал ему.