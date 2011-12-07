В Казани по вине пьяного водителя погиб пассажир легковушки

ЧП произошло в час ночи 21 июня напротив дома № 46 по Оренбургскому тракту, сообщает Госавтоинспекция Казани.

43-летний водитель, с признаками опьянения, на автомобиле «ВАЗ-21083» не рассчитал безопасную скорость и врезался в экскаватор-погрузчик «HIDROMEK». От удара автомобиль легковушка протаранила металлический забор. Водитель, нарушив правила дорожного движения, с места происшествия сбежал, но впоследствии был задержан.

В результате аварии 42-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте, водитель и 32-летний пассажир этого же автомобиля с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Всего за сутки в городе с признаками опьянения правоохранителями были задержаны шесть водителей.