В Казани привлекли к ответственности водителя за стоянку на пешеходном переходе

Сотрудники Госавтоинспекции Казани обнаружили в соцсетях фотографию, где неустановленный водитель поставил автомобиль «БМВ» на стоянку прямо на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как выяснили правоохранители, машина принадлежит одному из казанских предприятий. Водитель – 22-летний житель посёлка Осиново Зеленодольского района Татарстана.

Молодой человек вину признал. В отношении него составлен административный материал.