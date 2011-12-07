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В Казани привлекли к ответственности водителя за стоянку на пешеходном переходе

В соцсетях правоохранители обнаружили фото с грубым нарушением ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани обнаружили в соцсетях фотографию, где неустановленный водитель поставил автомобиль «БМВ» на стоянку прямо на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 

Как выяснили правоохранители, машина принадлежит одному из казанских предприятий. Водитель – 22-летний житель посёлка Осиново Зеленодольского района Татарстана. 

Молодой человек вину признал. В отношении него составлен административный материал.

КВ
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