В казанском троллейбусе упала коляска с ребенком: трёхлетняя девочка получила травму

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ДТП произошло 21 июня около двух часов дня напротив дома № 12а к1 по ул. Сахарова. В салоне троллейбуса маршрута № 9 под управлением 66-летнего водителя упала детская коляска, в которой находилась 3-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ушиб века.

В этот же день, чуть ранее, в 13.15 напротив дома № 27 по ул. М. Крыловка в салоне трамвая маршрута № 1 под управлением 56-летней женщины упала 54-летняя пассажирка. Женщина получила ушибы.