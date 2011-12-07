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В казанском троллейбусе упала коляска с ребенком: трёхлетняя девочка получила травму

За день в столице РТ в общественном транспорте произошло два происшествия с пострадавшими.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ДТП произошло 21 июня около двух часов дня напротив дома № 12а к1 по ул. Сахарова. В салоне троллейбуса маршрута № 9 под управлением 66-летнего водителя упала детская коляска, в которой находилась 3-летняя девочка. В результате происшествия ребёнок получил ушиб века.

В этот же день, чуть ранее, в 13.15 напротив дома № 27 по ул. М. Крыловка в салоне трамвая маршрута № 1 под управлением 56-летней женщины упала 54-летняя пассажирка. Женщина получила ушибы.

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