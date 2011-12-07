В результате ДТП в Набережных Челнах погиб 10-летний мальчик

На 1063 км трассы Москва – Уфа в Набережных Челнах девушка за рулём «Хёнде Соляриса» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Валдаем», после чего с «Солярисом» столкнулась «Лада Гранта», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В сообщении сказано, что четверо участников аварии были госпитализированы, в числе которых водители и пассажиры «Соляриса» и «Валдая». Один пассажир «Соляриса», мальчик 2010 года рождения, скончался на месте.

В пресс-службе МВД по РТ говорится, что водитель «Соляриса» в течение двух календарных лет к административной ответственности за нарушения ПДД в РТ не привлекалась.