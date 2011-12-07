За рулём машины, которая сбила подростка в посёлке под Казанью, был 13-летний без прав

В Следственном комитете РТ прокомментировали видео из соцсетей, где машина, двигаясь задним ходом, сбила подростка и скрылась. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 8 июня этого года в селе Матюшино Лаишевского района РТ.

Следствие установило, что за рулём автомобиля «ВАЗ-21051» был 13-летний подросток. Машина зарегистрирована на жительницу одного из соседних регионов. По версии следствия, подростку, не имеющему водительских прав, доверили автомобиль для практики вождения. Парень рассказал, что хотел подъехать к сверстнику, чтобы поговорить, но не справился с управлением и совершил наезд. Увидев, что знакомый вроде как серьезно не пострадал, он уехал. Пострадавший мальчик получил ушибы и ссадину.

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас следствие ищет машину и её владельца.