Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За рулём машины, которая сбила подростка в посёлке под Казанью, был 13-летний без прав

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело после наезда.

В Следственном комитете РТ прокомментировали видео из соцсетей, где машина, двигаясь задним ходом, сбила подростка и скрылась. Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 8 июня этого года в селе Матюшино Лаишевского района РТ.

Следствие установило, что за рулём автомобиля «ВАЗ-21051» был 13-летний подросток. Машина зарегистрирована на жительницу одного из соседних регионов. По версии следствия, подростку, не имеющему водительских прав, доверили автомобиль для практики вождения. Парень рассказал, что хотел подъехать к сверстнику, чтобы поговорить, но не справился с управлением и совершил наезд. Увидев, что знакомый вроде как серьезно не пострадал, он уехал. Пострадавший мальчик получил ушибы и ссадину.

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас следствие ищет машину и её владельца.

КВ
Лента новостей