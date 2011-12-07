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Жительница Казани лишилась 280 тыс. рубле при продаже газовой плиты

Мошенники под разными предлогами выманили у потерпевшей не только все её сбережения, но и убедили взять в долг у знакомых.

В полицию обратилась 71-летняя жительница Казани. Она решила через сайт объявлений продать газовую плиту, оценив ее в 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Покупатель сказал, что заберет плиту, но покупку сможет оплатить только переводом. Женщина пошла к банкомату, чтобы обналичить зачисленные деньги, но покупатель вдруг сообщил, что у него возникли трудности с переводом и попросил дать разрешение на подключение его абонентского номера к онлайн банку, при этом пообещал накинуть за хлопоты еще тысячу рублей.

Незнакомец проинструктировал пенсионерку и к вечеру получил доступ к ее банковскому счету. Он попросил никому не рассказывать и ни с кем не советоваться. Тем временем женщине пришли сообщения о списании двух сумм порядка 30 тыс. рублей. Так же она сама сняла деньги с карты и перевела на их на абонентские номера, указанные покупателем. Позже она взяла взаймы у знакомых еще 110 тысяч рублей и также перевела их незнакомцу, который заявил, что денежные средства остались на ее карте и их необходимо вернуть.

Когда пенсионерка все-таки поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

КВ
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