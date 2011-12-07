Крик о помощи: челнинцы просят устранить проблемы после затопления дома фекалиями

В социальных сетях появились жалобы жителей Набережных Челнов на затопленные канализационными отходами подвал и квартиру на первом этаже дома № 10/92.

По словам пользователей, такая ситуация продолжается уже несколько дней. Жители первых этажей задыхаются от стоящей в подъезде вони. Реакции от службы спасения и управляющей компании, по их словам, никакой нет.

Более того, накануне перед потопом сотрудниками санэпидемстанции в подвале был насыпан порошковый яд от блох. Поэтому образовавший запах не просто не приятен, но и опасен для здоровья. От испарений у жильцов появился кашель и тошнота.

«Я умоляю главу города отреагировать на отсутствие качества работы жэка и состояние труб дома 10/92», — написали жительница дома.

В управляющей компании, в свою очередь, отметили, что подобное в этом доме происходит не в первый раз. «Дважды выезжали и очищали забившиеся канализационные трубы. В первый раз, вытащили оттуда пластиковую бутылку, а во второй — подгузнику и бумагу. Отсюда и произошел потоп в подвале. В квартире же потоп был из-за неисправного канализационного стояка, и в том числе потому, что трубы были забиты мусором», — рассказала замдиректора по общим вопросам УК «Бумажник» Елена Яхина.

Приведение подвала в порядок продлится еще несколько дней. Трубы уже очищены, сейчас идет просушка подвального помещения, сообщают «Челнинские известия».