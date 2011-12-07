МВД проверяет инцидент с «заложницей» в казанском ЖК

Полиция проверяет информацию о заложнице, которую удерживали в одном из домов ЖК «Магеллан». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По предварительной информации, к хозяйке квартиры днем пришел ее знакомый. Между ними произошла ссора, и мужчина начал угрожать травматическим пистолетом.

Женщина заказала еду в доставке, а после передала курьеру вместе с деньгами записку о том, что ей угрожают. Парень вызвал полицию. И мужчину, и хозяйку квартиры доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.