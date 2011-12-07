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МВД проверяет инцидент с «заложницей» в казанском ЖК

Ранее появилась информация, что женщина передала записку доставщику еды, где написала, что ей угрожают.

Полиция проверяет информацию о заложнице, которую удерживали в одном из домов ЖК «Магеллан». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по РТ. 

По предварительной информации, к хозяйке квартиры днем пришел ее знакомый. Между ними произошла ссора, и мужчина начал угрожать травматическим пистолетом. 

Женщина заказала еду в доставке, а после передала курьеру вместе с деньгами записку о том, что ей угрожают. Парень вызвал полицию. И мужчину, и хозяйку квартиры доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

КВ
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