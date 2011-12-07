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Сотрудники МЧС на Волге отбуксировали к берегу теплоход, на котором отказал двигатель

На борту судна находилось 44 человека.

Сотрудники МЧС отбуксировали теплоход, у которого отключился двигатель напротив Храма всех религий, к берегу.

Сообщение о неисправности транспорта поступило сегодня в 12:46. Двигатель теплохода заглох на 1304 км реки Волга. При его запуске появился черный дым и запах гари. На борту на тот момент находилось 44 человека.

К месту оперативно были направлены спасательные службы. К 13:34 теплоход уже был отбуксирован к месту посадки пассажиров. Возгорания, к счастью, не произошло. В результате происшествия никто не пострадал. 

КВ
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