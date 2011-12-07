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В Набережных Челнах осудили пенсионера, который наладил производство оружия в своем гараже

Мужчина также делал боеприпасы, а потом выезжал в лес, где устроил стрельбище.

В Набережных Челнах суд вынес приговор 60-летнему пенсионеру за изготовление оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Мужчина наладил производство в собственном гараже. Пенсионер сделал пистолеты, которые способны производить выстрелы самовзводом, а также нелетальные патроны к ним. Дома он прятал пистолеты и патроны на полке шкафа в прихожей, а испытывал самопальное оружие в лесу, где устроил стрельбище.

Свою вину мужчина признал полностью и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд учел его раскаяние, а также тот факт, что мужчина пенсионер, у него есть возрастные заболевания и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

КВ
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