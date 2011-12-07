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В Татарстане сутки ищут тело утонувшего 14-летнего подростка

Мальчик с друзьями отправился купаться в реке Ик и утонул при невыясненных обстоятельствах.

Уже сутки на реке Ик возле села Муслюмово ищут тело утонувшего подростка.

Информации о его гибели поступила в дежурную часть около 3 часов дня. По факту смерти 14-летнего подростка в реке прокуратура Муслюмовского района организовала проверку, сообщает надзорное ведомство. На место ЧП выезжал исполняющий обязанности прокурора Муслюмовского района Рамиль Мухсинов.

По предварительной информации, мальчик с двумя друзьями отправился купаться на реке Ик. Вошел в воду и пропал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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