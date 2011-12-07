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Экологи взяли пробы воды из озера в казанском поселке Салмачи, которое окрасилось в красный цвет

Жители обеспокоены состоянием озера и рассказали об этом в соцсетях.

В Казани в поселке Салмачи вода в местном озере Ванюшино окрасилась в красный цвет. Жители обеспокоены состоянием озера, и рассказали об этом в соцсетях. Выехавшие на место экологи уже взяли пробы воды, сообщили «Казанским ведомостям» в Минэкологии РТ. 

Также нашему корреспонденту сообщили, что прибывшие экологи проверили содержание кислорода специальным прибором. В ходе проверки не было выявлено превышения кислорода. 

Экологи отобрали пробы воды, результаты экспертизы будут через 7 дней. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани озеро в Ново-Савинском районе также окрасилось в красный цвет. Приехавшие на озеро экологи взяли пробы воды. 

КВ
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