Экологи взяли пробы воды из озера в казанском поселке Салмачи, которое окрасилось в красный цвет

В Казани в поселке Салмачи вода в местном озере Ванюшино окрасилась в красный цвет. Жители обеспокоены состоянием озера, и рассказали об этом в соцсетях. Выехавшие на место экологи уже взяли пробы воды, сообщили «Казанским ведомостям» в Минэкологии РТ.

Также нашему корреспонденту сообщили, что прибывшие экологи проверили содержание кислорода специальным прибором. В ходе проверки не было выявлено превышения кислорода.

Экологи отобрали пробы воды, результаты экспертизы будут через 7 дней.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани озеро в Ново-Савинском районе также окрасилось в красный цвет. Приехавшие на озеро экологи взяли пробы воды.