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В Татарстане на ЖД-станции загорелась баня, установленная на вагоне-платформе

Пострадавших нет.

В Татарстане на железнодорожном пути станции Круглое Поле при растопке бани, которая была оборудована в бытовке и установлена на вагон-платформу, произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. 

На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был успешно ликвидирован, пострадавших нет. 

Транспортной прокуратурой проводится проверка на наличие разрешительной документации для оборудования в вагоне-платформе бани.

КВ
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