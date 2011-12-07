В Татарстане на ЖД-станции загорелась баня, установленная на вагоне-платформе

В Татарстане на железнодорожном пути станции Круглое Поле при растопке бани, которая была оборудована в бытовке и установлена на вагон-платформу, произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был успешно ликвидирован, пострадавших нет.

Транспортной прокуратурой проводится проверка на наличие разрешительной документации для оборудования в вагоне-платформе бани.