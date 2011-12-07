В Татарстане осудили женщину, вломившуюся в чужой дом и устроившую там пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие установило, что в январе 2019 года 43-летняя жительница Чистополя вломилась в чужой дом. Там она напилась и стала курить, бросая окурки на пол, что и стало причиной пожара.

Материальный ущерб от действий злоумышленницы составил 463 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности» и назначил наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима.