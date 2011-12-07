На трассе РТ нашли мужчин, вылетевших на авто в кювет. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что авария произошла в районе Змеевского моста. Мужчины направлялись из Чистополя и, не справившись с управлением, вылетели в кювет. Через некоторое время на место ДТП прибыли спасатели, которые сперва нашли машину, а потом сильно замерзших татарстанцев. Они находились около села Змеево.

В госпитализации мужчины отказались, их передали родственникам.