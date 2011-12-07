Челнинские полицейские обнаружили два смартфона, украденные у горожанок

Полицейские Набережных Челнов изъяли у подозреваемых смартфоны, украденные у горожанок, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Одна из женщин лишилась смартфона в баре, когда ее приобнял незнакомый мужчина. После просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина успел вытащить устройство из кармана потерпевшей. Он оценила ущерб в 70 тысяч рублей.

Вторая девушка работает в цветочном магазине — ее смартфон был украден в тот момент, когда она отвлеклась.

Полицейские задержали двух безработных челнинцев, у которых было изъято украденное имущество. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.