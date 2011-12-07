У Юрьевской пещеры в Татарстане утонул турист

На рассвете 22 мая в лесу у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе потерялся 25-летний мужчина. Около двух часов ночи он ушёл из палаточного городка, но назад не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Две дежурные смены зональных ПСО — из Буинска и Казани — принимали участие в поисках мужчины в Камско-Устьинском районе

К вечеру того же дня его тело в 15 метрах от берега обнаружила водолазная группа. Утонувшего пришлось поднимать со дна Волги с глубины более 10 метров. Тело было передано правоохранителям.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тело мужчины было обнаружено в воде Казанки близ Чаши. Погибшего вытащили из воды спасатели ночью.