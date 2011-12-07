Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

У Юрьевской пещеры в Татарстане утонул турист

Спасатели подняли тело со дна Волги с глубины более 10 метров.

На рассвете 22 мая в лесу у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе потерялся 25-летний мужчина. Около двух часов ночи он ушёл из палаточного городка, но назад не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

Две дежурные смены зональных ПСО — из Буинска и Казани — принимали участие в поисках мужчины в Камско-Устьинском районе

К вечеру того же дня его тело в 15 метрах от берега обнаружила водолазная группа. Утонувшего пришлось поднимать со дна Волги с глубины более 10 метров. Тело было передано правоохранителям.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тело мужчины было обнаружено в воде Казанки близ Чаши. Погибшего вытащили из воды спасатели ночью.

КВ
Лента новостей