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В Казани приземлился самолёт из Улан-Удэ: на борту стало плохо пассажиру

После госпитализации пассажира воздушное судно отправилось далее по маршруту.

В Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолёт, который выполнял рейс Улан-Удэ — Москва. На борту стало плохо одному из пассажиров, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Судно село в казанской воздушной гавани в 8.09. Его встретила бригада медиков, которые на скорой доставили пассажира в РКБ.

Самолёт отправился по маршруту в московский аэропорт «Домодедово» в 09:39.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вылетевший из Казани в Анталью самолёт вернулся из-за плохого самочувствия ребёнка на борту.

КВ
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