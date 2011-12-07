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В Казани во дворе дома полицейские задержали мужчину, который беспрерывно сигналил клаксоном авто

Сотрудников правопорядка вызвали жильцы многоэтажки, уставшие от звуковых сигналов.

В одном из казанских дворов задержали молодого человека, пытавшегося привлечь внимание к себе странным способом — парень сигнализировал о своём присутствии клаксоном автомобиля.

В Казани жители одного из дворов обратились в полицию из-за молодого человека, который сидел в автомобиле и настойчиво нажимал на клаксон. Видео, снятое очевидцами, попало в сеть.

Приезд сотрудников полиции на место вызова не стал причиной успокоения молодого человека, напротив, он лёг на газон и «попытался уплыть» от них. Полицейские не стали прерывать попытки парня скрыться и просто ожидали приезда медиков.

КВ
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