В Казани водитель каршерингового авто влетел в припаркованную «Тойоту»

В Казани по улице Декабристов произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля марки Hyundai. Момент аварии был зафиксирован на видеорегистратор проезжающей мимо машины.

По словам очевидцев, водитель каршерингового автомобиля резко перестроился на крайнюю правую полосу дороги, чтобы обойти автобус перед ним, и сразу же столкнулся с припаркованной «Тойотой». Передняя часть «Хендэ» оказалась сильно повреждена, сам водитель доставлен в госпиталь.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани столкнулись четыре авто, среди которых каршеринговая машина, два такси и легковушка.