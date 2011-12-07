В Казанке у Чаши ночью нашли тело мужчины

В час ночи сегодня, 23 мая, на улице Сибгата Хакима возле Чаши спасатели ЗПСО№2 вытащили из Казанки тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В тёмной воде в пяти местах от берега его заметили гулявшие по берегу горожане.

Как отмечается, мужчина был в одежде, поэтому маловероятно, что он утонул при купании. Тело передали правоохранителям, которые теперь выясняют личность погибшего. Также полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.