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В Казанке у Чаши ночью нашли тело мужчины

Очевидцы вызвали спасателей, заметив погибшего в воде.

В час ночи сегодня, 23 мая, на улице Сибгата Хакима возле Чаши спасатели ЗПСО№2 вытащили из Казанки тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. В тёмной воде в пяти местах от берега его заметили гулявшие по берегу горожане. 

Как отмечается, мужчина был в одежде, поэтому маловероятно, что он утонул при купании. Тело передали правоохранителям, которые теперь выясняют личность погибшего. Также полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

КВ
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