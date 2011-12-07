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Мошенники, притворившись сотрудниками банка, попытались выманить у жительницы Казани полмиллиона

По пути в банк женщина поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

В Казани в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что мошенники попытались похитить у нее 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Женщине позвонила якобы сотрудница банка, которая рассказала что от имени потерпевшей подана заявка на кредит. После этого к разговору подключались разные люди, которые убедили ее, что необходимо оформить аналогичный кредит.

Это якобы позволит разоблачить мошенников. Поверив незнакомцам, женщина оформила через онлайн-банк займ. После этого она пошла к банкомату, чтобы перевести деньги на продиктованный счет, но по дороге вдруг поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

КВ
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