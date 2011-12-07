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В Казани BMW снес бетонное ограждение набережной озера Кабан

Участок закрыли фан-барьерами.

В Казани автомобиль марки BMW врезался в бетонное ограждение набережной озера Кабан. В ДТП никто не пострадал. После случившегося участок закрыли фан-барьерами для безопасности. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ».

Инцидент произошел ночью с 21 на 22 июля. После аварии бетонное ограждение упало вниз, на набережную. К 11 часам 22 июля все было устранено. Участок безопасен, отметили в фонде.  

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